Die PlayStation 5 wird zur Streaming-Konsole für TV-Serien – zumindest in Amerika

Sony Interactive Entertainment hat in Amerika den Dienst „Live TV on PS5“ veröffentlicht, einen kostenlosen, werbefinanzierten Streamingdienst von Sony Pictures Television. Aktuell stehen über 100 Kanäle zur Auswahl, dazu kommen weitere Streaming-Dienste zu den Themen Nachrichten, Sport, Filme, TV-Serien, Anime und mehr. Die App kann direkt über das Dashboard der PlayStation 5 aufgerufen werden.

Kostenlose Anime, Serien und Filme

Für Anime-Liebhaber interessant sind die Anime-Kanäle sowie deren Serien: Naruto, Sailor Moon, Hunter x Hunter und Death Note sowie exklusive Kanäle für Black Clover und Box-Sets-Kanäle von Crunchyroll sind mit dabei.

Im Bereich Filme gibt es kostenlose Kanäle wie MovieSphere by Lionsgate, 50 Cent Action, FilmRise Free Movies, Sony One Horror Hits sowie Cinevault. Bei den TV-Serien finden sich Fan-Lieblinge wie Community, The Shield, Hell’s Kitchen, The Walking Dead, Forensic Files, Unsolved Mysteries, Deal or No Deal USA und Fear Factor, ergänzt um Ice Road Truckers von A+E’s HISTORY.

Sport, Nachrichten, Comedy und Gaming

Im Sportbereich sendet die App Programme von FOX Sports, NASCAR, NBC Sports Now, UFC und weiteren Partnern mit Disziplinen wie MMA, Football, Hockey, Motorsport, Golf, Boxen und Fußball. Nachrichten und Wetter werden national, lokal und international abgedeckt, unter anderem durch NBC News Now, Fox Weather und LiveNOW from FOX. Creator- und Spezialprogramme beinhalten Sendungen wie Hot Ones, Spotify’s The Ringer, Futcrunch,

The Idle Mode sowie Inhalte aus Comedy, Action-Sport, Gaming, Esports und weiteren Creator-betriebenen Formaten. Zusätzlich gibt es weitere Programme zu Gaming und Esports, Creator-Unterhaltung, Dokumentationen, Podcasts und anderen Spezialthemen, darunter das exklusive Format eCLUTCH und mehr.

Der Trailer dazu:

via Gematsu, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment