Die PlayStation 5 wird zur Streaming-Konsole für TV-Serien – zumindest in Amerika

Sony Interactive Entertainment hat in Amerika den Dienst „Live TV on PS5“ veröffentlicht, einen kostenlosen, werbefinanzierten Streamingdienst von Sony Pictures Television. Aktuell stehen über 100 Kanäle zur Auswahl, dazu kommen weitere Streaming-Dienste zu den Themen Nachrichten, Sport, Filme, TV-Serien, Anime und mehr. Die App kann direkt über das Dashboard der PlayStation 5 aufgerufen werden.
Kostenlose Anime, Serien und Filme
Für Anime-Liebhaber interessant sind die Anime-Kanäle sowie deren Serien: Naruto, Sailor Moon, Hunter x Hunter und Death Note sowie exklusive Kanäle für Black Clover und Box-Sets-Kanäle von Crunchyroll sind mit dabei.
Im Bereich Filme gibt es kostenlose Kanäle wie MovieSphere by Lionsgate, 50 Cent Action, FilmRise Free Movies, Sony One Horror Hits sowie Cinevault. Bei den TV-Serien finden sich Fan-Lieblinge wie Community, The Shield, Hell’s Kitchen, The Walking Dead, Forensic Files, Unsolved Mysteries, Deal or No Deal USA und Fear Factor, ergänzt um Ice Road Truckers von A+E’s HISTORY.
Sport, Nachrichten, Comedy und Gaming
Im Sportbereich sendet die App Programme von FOX Sports, NASCAR, NBC Sports Now, UFC und weiteren Partnern mit Disziplinen wie MMA, Football, Hockey, Motorsport, Golf, Boxen und Fußball. Nachrichten und Wetter werden national, lokal und international abgedeckt, unter anderem durch NBC News Now, Fox Weather und LiveNOW from FOX. Creator- und Spezialprogramme beinhalten Sendungen wie Hot Ones, Spotify’s The Ringer, Futcrunch,
The Idle Mode sowie Inhalte aus Comedy, Action-Sport, Gaming, Esports und weiteren Creator-betriebenen Formaten. Zusätzlich gibt es weitere Programme zu Gaming und Esports, Creator-Unterhaltung, Dokumentationen, Podcasts und anderen Spezialthemen, darunter das exklusive Format eCLUTCH und mehr.
Der Trailer dazu:
via Gematsu, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
8 Kommentare
Schon sehr ironisch zu sehen das Sony jetzt genau das alles macht, wodurch Microsoft mit der Xbox One komplett reingeschissen hatte. An sich sind mir solche Angebote egal, es zeigt halt nur weiter wie egal Sony Spiele und Kunden sind und es nur um Gewinnmaximierung geht.
Mein TV ist dumm, aber das soll er auch sein. Ich nutze den eh nur fürs Gaming und brauche daher keine Smart-Funktionen xD
Die paar mal im Jahr, die ich nen Stream aktiv habe, nutze zwar dann schon die PS4 für z.B. Crunchyroll... aber ganz ehrlich, man kann über so unglaublich viele Endgeräte streamen, dass ich dafür nicht zwingend die Konsole bräuchte und es darauf nicht vermissen würde.
"Live TV on PS5" macht mir die PS5 daher jetzt auch nicht schmackhafter, selbst wenns nicht US-exklusiv wäre.
Mehr Optionen die Konsole zu nutzen, sind doch eine gute Sache, oder nicht ? Vielleicht braucht man es selbst nicht, aber jemand anders nimmt das gerne an.
Wobei ich mich bei dem Punkt mit dem kostenlosen, werbefinanzierten Dienst noch etwas frage:
Wieviel Werbung wird pro Stream eingeblendet und vllt noch wichtiger, wie zielgerichtet ist die Werbung ?
Was mich dabei noch interessieren würde:
Könnte Sony hier versuchen, die Daten aus ihrem TV- und Playstation-Dienst miteinander zu verknüpfen, um z.B. die Werbung gezielter auszuspielen?
Nimm noch Trophäen in deiner Aufzählung dazu und man pfählt dich gleich
Sehe das halt genau so. Ich sehe da 0 Probleme. Du kannst sowohl so Sachen wie Trophäen und Multimedia Funktionen komplett ignorieren und dir wird nichts fehlen. Aber Leute, die das halt gerne nutzen wollen, Go for it.
Die Vergleiche zu Xbox One passen einfach nicht mehr. Microsoft war mehrere Schritte voraus, was ihnen letztendlich zum Verhängnis wurde. Das, was Microsoft mit der X1 vorhatte, ist heute eben der Standard. Ich benutze Konsolen auch eher seltener für Streaming oder so einen Kram, aber ich bin halt komplett von Kabelfernsehen auf Apple TV umgestiegen und möchte es auch nicht missen.
Was Sony hier anbietet kann man getrost ignorieren oder es nutzen. Ich bezweifle sogar, dass die meisten überhaupt mitbekommen werden, dass es das gibt^^
Die Switch 2 hat sich in dem Punkt ja zurückentwickelt, da es keine einzige Multimedia-App mehr gibt, obwohl es halt sehr praktisch damals war, solche Apps on the go zu haben, wenn man mal unterwegs war.
War auch nicht direkt eine Kritik an Sony, sondern eher an der ganzen Industrie. DA Sachen die damals zurecht abgelehnt wurde jetzt leider Standard sind. Dies ist für mich er perfekte beweis wie sehr die Industrie sich falsch entwickelt hat und schlechter geworden ist.