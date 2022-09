Das war… Kalenderwoche 37/2022

Bei der Tokyo Game Show und schon zuvor bei Nintendo Direct und Sonys State of Play war wirklich viel los! Wir blicken damit auf ein sehr reges Messe-Treiben zurück. Abgerundet wird das alles noch von einem neuen Review. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Woche mit der Tokyo Game Show war in diesem Jahr sehr ergiebig. Nicht nur die Messe in Japan selbst, sondern schon zuvor lieferte Nintendo mit der lange erwarteten Direct-Ausgabe ab. Auch Sony war mit einer State of Play aktiv, welche zwar etwas kürzer war, aber dafür Japan im Fokus hatte. Wir listen die wichtigsten Titel der Woche hier alphabetisch auf.

Bei Nintendo Direct war ein Fokus auf Farming-Spiele nicht von der Hand zu weisen. Das Genre erlebt gerade eine Blüte, wie wir in einer aktuellen Kolumne feststellen.

Bei JPGAMES gab es in den letzten Tagen auch noch ein neues Review. Der Cyberpunk-Klassiker Blade Runner: Enhanced Edition (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) konnte uns nicht so ganz überzeugen. Auf technischer Seite wurden nicht genug Verbesserungen vorgenommen. Die Neuauflage wirkt nach wie vor veraltet.