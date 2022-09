Tokyo Game Show 2022: Die wichtigsten Livestreams in der Übersicht

Die Tokyo Game Show 2022 findet wieder live vor Ort in der in der Makuhari Messe in Chiba statt. Vom 15. bis 18. September bietet man aber auch wieder einen umfassenden englischen Livestream an. Zudem gibt es von diversen Publishern zusätzlich eigene Programme. Davon haben wir für euch hier die potentiell spannendsten zusätzlich ausgesucht.

15. September

Offizieller Livestream: Verlinkt jeweils zu YouTube, alternativ bei Twitch)

Weitere potentiell interessante Livestreams:

13:00 Uhr: Square Enix (YouTube) (Star Ocean: The Divine Force)

16. September

Offizieller Livestream: Verlinkt jeweils zu YouTube, alternativ bei Twitch)

Weitere potentiell interessante Livestreams:

08:30 Uhr: Konami (YouTube) (mit unangekündigtem Spiel)

10:00 Uhr: Square Enix (YouTube) (Trailer-Show)

12:00 Uhr: Square Enix (YouTube) (SaGa)

15:00 Uhr: Tales of Series Special Broadcast (YouTube)

17. September

Offizieller Livestream: Verlinkt jeweils zu YouTube, alternativ bei Twitch)

Weitere potentiell interessante Livestreams:

10:00 Uhr: Square Enix (YouTube) (Octopath Traveler II)

10:50 Uhr: Koei Tecmo (YouTube)

11:30 Uhr: Square Enix (YouTube) (Valkyrie Elysium und Harvestella)

12:45 Uhr: Square Enix (YouTube) (The DioField Chronicle)

18. September

Offizieller Livestream: Verlinkt jeweils zu YouTube, alternativ bei Twitch)

Weitere potentiell interessante Livestreams:

05:45 Uhr: Square Enix (YouTube) (Dragon Quest: The Adventure of Dai)

08:30 Uhr: Square Enix (YouTube) (Tactics Ogre: Reborn)

14:00 Uhr: Bandai Namco (YouTube) (Synduality)

via Gematsu, Bildmaterial: Tokyo Game Show