Ankündigung der Simulation Fae Farm für Nintendo Switch

Fans von Simulationen dürfen sich auf einen weiteren Titel freuen, der aus diesem Genre innerhalb weniger Tage angekündigt wurde. Der Titel Fae Farm soll laut einer Meldung von Phoenix Labs im Frühling 2023 für Nintendo Switch erscheinen.

Entflieht in das märchenhafte Leben eurer Träume. In dem Farm-Simulations-Rollenspiel Fae Farm könnt ihr entweder allein oder gemeinsam in einer Gruppe bis zu vier Spielern (in einem lokalen oder Online-Multiplayer-Modus) eine Farm kultivieren und dekorieren. Ihr erkundet die verwunschene Insel Azoria und nutzt Zaubersprüche, um Feinde in Dungeons zu bekämpfen und die Vergangenheit der Insel zu entschlüsseln.

Auch die Bewohner des Dorfes besitzen ihre Geheimnisse und werden diese nur lüften, wenn ihr Aufträge erfüllt und Freundschaften mit ihnen schließt.

Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Fae Farm, Phoenix Labs