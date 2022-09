God of War Ragnarök präsentiert Story-Trailer und eine Limited Edition des DualSense

Am 9. November 2022 erscheint God of War Ragnarök für PlayStation. Natürlich durfte der Flaggschiff-Titel des Sony-Weihnachtsgeschäfts bei der State of Play im Rahmen der Tokyo Game Show nicht fehlen. Sony und Santa Monica Studio veröffentlichten einen neuen Story-Trailer.

Während der Allvater seine Spielfiguren in Stellung bringt, müssen Kratos und Atreus entscheiden, ob sie sich den Fesseln ihres Schicksals ergeben oder über die prophezeiten Worte hinwegsehen und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.

Darüber hinaus nutzte man die Gelegenheit, um eine Limited Edition des DualSense anzukündigen. Das zweifarbige Design aus kühlem Blau und frostigen Weiß ist vom nordischen Midgard inspiriert und wird von einer Bären- und Wolf-Insignie gekrönt – dem Zeichen für Kratos und Atreus.

Der neue Story-Trailer:

Der DualSense-Trailer:

