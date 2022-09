Der neueste Yakuza-Titel heißt Like a Dragon 8 und Kazuma Kiryu wieder mit dabei

Sega und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio haben während des heutigen RGG Summit 2022 wie erhofft endlich Yakuza 8 offiziell angekündigt. Nach der Namensgebung für Like a Dragon: Ishin überrascht auch der Titel des neuen Hauptteils nicht: Like a Dragon 8 heißt das Spiel. Man lässt Yakuza hinter sich.

Like a Dragon 8 soll Anfang 2024 für PlayStation 5, Xbox Series, PCs und auch noch PS4 und Xbox One erscheinen. Die Story folgt erneut Ichiban Kasuga, porträtiert von Kazuhiro Nakaya. Mit dabei diesmal und offensichtlich in prominenterer Rolle: Ein ergrauter Kazuma Kiryu, dargestellt von Takaya Kuroda.

Seht unten den Ankündigungstrailer.

Der Ankündigungstrailer:

