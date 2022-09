Witch on the Holy Night: Neues Video präsentiert Soujuurou Shizuki

Type-Moon hat ein neues Video zu Witch on the Holy Night veröffentlicht. Der aktuelle Trailer stellt euch Soujuurou Shizuki vor. Der junge Mann stammt aus einer ländlichen Gegend, die sich tief in den Bergen befindet und keine Elektrizität bietet. Als er in die Stadt zieht, ist er beeindruckt von dem modernen Leben. Das Telefonieren über Handys ist für ihn zunächst fast wie Zauberei. Dennoch gewöhnt er sich relativ schnell an den normalen Tag in der High School.

In einem Anwesen wohnen zwei Hexen. Diese treffen auf einen Jungen, welcher bisher ein gewöhnliches Leben führte. Obwohl die drei eigentlich nichts miteinander gemeinsam haben, leben sie bald zusammen. Witch on the Holy Night gehört zum Tsukihime-Universum von Type-Moon.

Die Visual Novel wird am 8. Dezember weltweit für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu, Bildmaterial: Witch on the Holy Night, Aniplex, Type-Moon