Endlich auch im Westen: Like a Dragon: Ishin! erscheint technisch aufgebohrt im Februar 2023

Heute Nacht kündigte Sony im Zuge der State of Play an, dass das von vielen Fans seit langer Zeit herbeigesehnte Like a Dragon: Ishin! (ehemals Yakuza) im Februar 2023 in lokalisierter und technisch aufgebohrter Form für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PCs erscheinen soll. Ursprünglich erschien der Titel bereits im Jahre 2014 für PlayStation 4. Diese Version ist allerdings lediglich auf Japanisch erhältlich.

Unreal Engine 4 soll für Film-Flair sorgen

Der Titel wurde erstmals in der Geschichte der Like-a-Dragon-Reihe in der Unreal Engine 4 entwickelt und soll somit nochmal eine ganze Schippe in Sachen Texturen, Charaktermodelle und Effekte drauflegen. Der Titel soll daher deutlich filmischer und eindrucksvoller daherkommen, als es noch beim Original von 2014 der Fall war.

Kompletter Umfang der Lokalisierung noch nicht bekannt

Ob Like a Dragon: Ishin komplett in deutscher Sprache lokalisiert wird, oder ob man sich mit englischer Sprachausgabe und Texten begnügen muss, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Der offizielle Ankündigungstrailer

