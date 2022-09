Dragon Ball Z: Kakarot erhält einen Season Pass 2 und Current-Gen-Veröffentlichung

Bandai Namco hat weitere Unterstützung für Dragon Ball Z: Kakarot angekündigt. Vor einem Jahr portierte man das Rollenspiel auf Nintendo Switch. Nun stehen im nächsten Jahr grafisch verbesserte Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series an. Wer bereits auf der alten Generation spielt, kann kostenlos upgraden. Es gibt verbesserte Grafik und Performance.

Auch einen Season Pass 2 will man dann veröffentlichen. Wie schon im ersten Season Pass sind insgesamt drei Story-Erweiterungen geplant. Die erste davon ist „Bardock: Alone Against Fate“. Darin schlüpft ihr in die Rolle von Son-Gokus Vater.

Dragon Ball Z: Kakarot ist derzeit für Switch, PS4, Xbox One und PCs erhältlich. Anfang Jahr vermeldete man 4,5 Millionen verkaufte Exemplare.

Bardock: Alone Against Fate im Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Dragon Ball Z: Kakarot, Bandai Namco, CyberConnect2