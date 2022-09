Eine Demo zu Harvestella für Nintendo Switch ist ab sofort verfügbar

Ab sofort könnt ihr eine Demoversion von Harvestella für Nintendo Switch im Nintendo eShop finden. Die kostenlose Demo ermöglicht euch, die Reise in der farbenfrohen und lebendigen Welt zu beginnen.

Als dunkler Kontrast bedroht allerdings eine tödliche Jahreszeit euer Abenteuer. Den erreichten Spielstand der Demo könnt ihr später auf die Vollversion des Spiels übertragen.

Harvestella spielt in Lethe, einem friedlichen Dorf, in dem die Jahreszeiten den Ton angeben. Besonderer Twist: Auf die letzte Jahreszeit, den Winter, folgt die Zeit des Todes. Silentium. Die Ernte verdorrt, das Leben ist in Gefahr. Hier setzt die Story an.

Landwirtschaft, Angeln und Viehzucht gilt es, an den Jahreszeiten auszurichten, insbesondere natürlich an der todbringenden Dürrezeit Silentium. In der Stadt des Frühlings habt ihr dafür einen vermeintlich leichten Einstieg. Nemea heißt die Stadt, die uns Square Enix im Detail vorstellt.

In dieser wunderschönen Stadt blühen die Blumen das ganze Jahr über, dank des Einflusses des nahen Frühling-Chronomalie. Wenn es Nacht wird, zeigt die Stadt ein anderes Gesicht. Wie im Traum tanzen Kirschblüten am Nachthimmel.

Aber auch in Nemea ist nicht alles in Ordnung. In letzter Zeit gibt es Ärger mit Monstern, vermutlich im Zusammenhang mit dem riesigen Ei, das auf dem Frühling-Chronomalie erschienen ist. Ein gewaltiger Kristall, der die Jahreszeiten bestimmt.

Wenn ihr nicht gerade Städte rettet, beschäftigt ihr euch mit ihren BewohnerInnen. Charaktere, die euch im Kampf als Verbündete unterstützen, sind dabei mit eigenen Charakter-Storys unterlegt. Sie drehen sich um Probleme, denen sich diese Charaktere stellen müssen. Löst die Probleme und stärkt die Verbundenheit – das hilft euch selbstredend auch im Kampf.

Harvestella soll am 4. November 2022 für Nintendo Switch erscheinen. Darüber hinaus kündigte Square Enix Harvestella auch für PC-Steam an. Für Nintendo Switch wird eine Handelsversion versprochen.

Der neue Trailer:

