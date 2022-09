Sonntagsfrage: Was waren eure Highlights aus der letzten Nintendo Direct / State of Play?

Diese Woche überraschte uns Nintendo mit einer neuen Direct-Präsentation. Wobei man sagen muss, so ganz überraschend war diese Ausgabe nicht, da es im Vorfeld wieder Gerüchte gab. Überraschender war dann jedoch die Ankündigung von Sony für eine neue State of Play, die sogar am gleichen Tag ausgestrahlt werden sollte. Während Nintendo vergangenen Dienstag um 16 Uhr viele Titel ankündigte, machte Sony die Nachtschicht und präsentierte u. a. einen neuen Trailer zu God of War Ragnarök.

Doch das war nicht die einzige große Ankündigung. Nintendo enthüllte endlich den Untertitel für den Nachfolger von Breath of the Wild. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom heißt dieser und erscheint am 12. Mai 2023. Somit müssen wir uns noch ein wenig darauf gedulden. Bereits früher – schon im Januar 2023 – erscheint der neue Teil von Fire Emblem namens Engage. Wer bereits in diesem Jahr ein JRPG spielen möchte, kann das mit Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion machen, welches am 13. Dezember erscheint.

Letzteres erscheint natürlich Konsolen-übergreifend. 2023 geht es jedoch Schlag auf Schlag weiter: Like A Dragon: Ishin!, Stellar Blade, Octopath Traveler II und Pikmin 4 sind nur einige Titel. Somit gab es am Dienstag so einiges zu sehen. Doch was waren eure Highlights aus den Präsentationen? Verratet es uns in den heutigen Sonntagsfragen!

