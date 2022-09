Tekken 8: Die traditionelle Prügel-Reihe geht in die nächste Generation

Die State of Play zeigte zu Beginn gleich reichlich Muskeln! Bandai Namco durfte zur Eröffnung nämlich erstmals Tekken 8 ankündigen. Der animierte Ankündigungstrailer ist spektakulär, aber Gameplay-Einblicke sucht man vergebens. Die Veröffentlichung erfolgt für PlayStation 5, Xbox Series und PCs.

Katsuhiro Harada, Executive Producer und Director, führt zum Trailer aus:

Obwohl es im Story-Modus aufgenommen wurde, handelt es sich nicht um einen vorgerenderten Film, der für den Trailer erstellt wurde, sondern um in Echtzeit gerendertes Material, das mit 60 Bildern pro Sekunde läuft, also so ähnlich, wie man das Spiel im Versus-Kampf-Modus erleben würde. (Natürlich werden einige der Effekte, Dialoge und auch Kamerawinkel aktuell überarbeitet und könnten sich bis zum Launch des Spiels ändern.)