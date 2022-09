Idea Factory zeigt neuen Trailer zu Amnesia: Later x Crowd kurz vor der Veröffentlichung

Idea Factory International hat einen neuen Trailer zu Amnesia: Later x Crowd veröffentlicht, der euch Spielsysteme und Mechaniken vorstellt. Das Spiel steht unmittelbar vor seiner Veröffentlichung im Westen am 20. September. Am selben Tag erscheint auch Amnesia: Memories, beide Visual Novels sind auch im Bundle erhältlich.

Im erstmals lokalisierten Amnesia: Later x Crowd sind zwei frühere Amnesia-Spiele enthalten, nämlich (ihr ahnt es) Amnesia: Later und Amnesia: Crowd. Es handelt sich dabei um Companion-Spiele zu Amnesia: Memories.

Man erlebt eine Vielzahl unterschiedlicher Story-Szenarien und neue Minispiele. Ihr könnt eure Beziehungen zu Haupt- und Nebencharakteren von Amnesia: Memories vertiefen und sehen, was daraus wird.

Amnesia: Later x Crowd und Amnesia: Memories sind einzeln für Nintendo Switch* auch physisch erhältlich. Darüber hinaus gibt es auch ein Dual Pack aus Amnesia: Later x Crowd und Amnesia Memories.

Suits & Suitors Trailer

