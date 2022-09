World of Heroes: Pokémon-GO-Macher kündigten AR-Game im Marvel-Universum an

Niantic war schon vor Pokémon GO eine erfolgreiche Firma, aber man kann wohl kaum verneinen, dass das Pokémon-AR-Game Niantic zu dem gemacht hat, was es heute ist.

An Pokémon GO kann aber keines der aktuelleren Projekte von Niantic auch nur ansatzweise anknüpfen, trotz netter Ideen und bekannter Namen. Das „moderne Tamagotchi“ Peridot ist nach wie vor im Softlaunch und es ist ruhig geworden. Pikmin Bloom … na ja.

Jetzt hat Niantic die nächste große Lizenz an Land gezogen. World of Heroes ist ein Marvel-AR-Game, das weltweit 2023 erscheinen soll. Ihr sollt im Spiel die Möglichkeit bekommen, selbst ein Marvel Super Hero zu werden. Ansonsten wird World of Heroes offenbar an bewährten Niantic-Themen anknüpfen.

Der erste Trailer:

