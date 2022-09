Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis erscheint Anfang 2023 erstmals im Westen

Die Project-Zero-Reihe ist noch nicht am Ende! Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis wurde bei Nintendo Direct für eine Veröffentlichung Anfang 2023 im Westen angekündigt. Und damit schließt Nintendo eine große Lücke.

Denn es handelt sich nicht um ein brandneues Spiel, sondern um eine Lokalisierung von Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse, das 2008 für Nintendo Wii bisher nur in Japan erschienen ist.

Bildmaterial: Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis, Nintendo, Koei Tecmo