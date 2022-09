Tales of Symphonia Remastered für Switch, PS4 und Xbox One angekündigt

Bei Nintendo Direct hat Bandai Namco Tales of Symphonia Remastered angekündigt. Der JRPG-Klassiker kehrt also zurück! Erstmals für Nintendo Switch, aber auch für PlayStation 4 und Xbox One. Die Veröffentlichung soll im nächsten Jahr erfolgen.

In einer sterbenden Welt erzählt man sich die Legende, dass sich eines Tages ein Auserwählter aus dem Volk erhebt und das Land wiedergeboren wird. In diesem epischen Abenteuer verschwimmt die Grenze zwischen Gut und Böse, wenn das Schicksal von zwei miteinander verbundenen Welten auf dem Spiel steht. Erlebe die Reise von Lloyd Irving, der zusammen mit seinen Freunden versucht, beide Welten zu retten.

Das Action-RPG bietet „überarbeitete Grafik und verbessertes Gameplay“. Der lokale Koop-Modus steht für bis zu vier SpielerInnen zur Verfügung. Auch einen Blick auf die „Chosen Edition“ gibt es.

Der Trailer bei Nintendo Direct ab 1:05:40

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Tales of Symphonia Remastered, Bandai Namco