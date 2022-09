Rise of the Ronin: Brandneuer Samurai-Blockbuster von Team Ninja angekündigt

Mit Rise of the Ronin wurde im Zuge der State of Play das neue Projekt des Entwicklers Team Ninja angekündigt. Team Ninja zeichnet sich unter anderem für die Nioh- und die Ninja-Gaiden-Reihe verantwortlich. Rise of the Ronin soll exklusiv für PlayStation 5 erscheinen. Als Publisher fungiert Sony.

Kriegerische Zeiten stehen bevor

Die Geschichte von Rise of the Ronin spielt im späten 19. Jahrhundert, dem Ende der 300-jährigen Edo-Periode. Diese Zeit gilt als die dunkelste in der Geschichte Japans, da man es mit kriegerischen Herrschern und extrem tödlichen Krankheiten zu tun hatte. Zur gleichen Zeit breitete sich der Einfluss des Westens inmitten eines Bürgerkriegs zwischen dem Tokugawa-Shogunat und den Anti-Shogunat-Fraktionen aus.

Man übernimmt die Rolle eines noch namenlosen Ronin, welcher keinem Meister dient und somit eigene Entscheidungen treffen kann. Neben spannenden und nervenaufreibenden Schwertkämpfen soll es auch diverse Schusswaffen geben, die den besonderen Charakter dieser Zeit der japanischen Geschichte widerspiegeln. Die Entwickler bezeichnen Rise of the Ronin als Open-World-Action-RPG.

Der Fokus liegt ganz klar auf der Story

Die Entwickler betonen ausdrücklich, dass man sich auf eine vielschichtige Story konzentriere, welche die Bakumatsu-Periode und die Revolution eindrucksvoll veranschaulichen soll. Die Charaktere, welchen man während des Spielverlaufs begegnen wird, haben alle ein eigenes Verständnis von Gerechtigkeit und eigene Motivationen. Jede Entscheidung spielt also eine Rolle und beeinflusst den Spielverlauf bzw. die Beziehung zu diesen Charakteren.

Der offizielle Ankündigungstrailer

