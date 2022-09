Theatrhythm Final Bar Line bietet Musik aus Final Fantasy, NieR, SaGa und mehr

Bei Nintendo Direct hat Square Enix heute erstmals Theatrhythm Final Bar Line angekündigt. Das Spiel wird neben Nintendo Switch am 16. Februar 2023 auch für PlayStation 4 erscheinen.

Der neue Ableger der Theatrhythm-Reihe hat anders als seine Vorgänger keinen Crossover-Titel und das aus gutem Grund. Es wird nicht nur Musik aus Final Fantasy geben, sondern auch aus anderen Square-Enix-Spielen. Dafür müsst ihr allerdings drauflegen.

385 Stücke aus der Final-Fantasy-Serie sind es von Anfang an und erweitert wird dieses Sortiment mit einem Season-Pass dann noch um Stücke aus NieR, SaGa und Mana sowie Octopath Traveler, Live A Live und The World Ends With You. Fünf Songpakete wird es geben, die jeweils weitere etwa 30 Stücke umfassen.

Mit dabei ist diesmal auch ein Mehrspielermodus, den man lokal spielen kann. Auch online könnt ihr euch zu Multi-Battles treffen. Ansonsten ist spielerisch vieles beim Alten: Rhythmus-Action ist angesagt.

Der Ankündigungstrailer:

