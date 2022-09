Sonic Frontiers: Im TGS-Trailer sehen wir die Kraft der Chaos Emeralds

Die Tokyo Game Show 2022 hat zwar noch nicht begonnen, aber Sonic ist natürlich auch sehr schnell. Deswegen gibt es bereits jetzt den Messe-Trailer zu Sonic Frontiers, welchen ihr unten findet. Ihr seht zum Schluss die Kraft der Chaos Emeralds.

In Sonics neuem Abenteuer werden ganze Welten kollidieren! Ein nie dagewesenes Erlebnis mit neuen Höhen und dem Nervenkitzel der Freiheit, dank offener Zonen und des rasanten, Sonic-typischen Gameplays. Mächtige Feinde warten auf den Starfall-Inseln, in dichten Wäldern, unter rauschenden Wasserfällen, in der Wüste und vielen weiteren erstaunlichen Umgebungen.