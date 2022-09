Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key angekündigt

Auch das neue Spiel von Gust, welches zur Tokyo Game Show 2022 enthüllt werden sollte, war vor der heutigen Nintendo Direct nicht sicher. Koei Tecmo hat mit Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key den dritten Ableger mit der Alchemistin Reisalin Stout angekündigt. Die Veröffentlichung erfolgt am 24. Februar 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und Steam. Einen „First Look“ gibt es am 14. September um 14 Uhr bei YouTube.

Bis dahin gibt es den Auftritt bei Nintendo Direct ab 50:04. Der letzte Sommer beginnt…

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, Koei Tecmo, Gust