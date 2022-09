Im Test! Blade Runner: Enhanced Edition

Titel Blade Runner: Enhanced Edition 23. Juni 2022 Nightdive Studios 23. Juni 2022 Nightdive Studios 23. Juni 2022 Nightdive Studios System PlayStation 4/5, Xbox Series S/X, Xbox One, Nintendo Switch, PCs Getestet für PlayStation 5 Entwickler Nightdive Studios Genres Point-and-Click-Adventure Texte

Vertonung

Das Cyberpunk-Genre erfreut sich mittlerweile immer größerer Beliebtheit. Nur wenig überraschend ist es daher, dass es immer mehr Indie-Titel in dieser Richtung gibt und auch einige Retro-Klassiker wieder ausgegraben werden, um diese einer neuen Generation von SpielerInnen zugänglich zu machen.

Einer dieser Klassiker und Urväter des Cyberpunk-Genres ist Blade Runner, welches im Jahre 1997 exklusiv für PCs erschien. Das Spiel hält sich vorlagentechnisch an den gleichnamigen Film aus dem Jahre 1982. Im Spiel steuert man allerdings nicht den Blade Runner Deckard (Harrison Ford), sondern seinen Kollegen und ebenfalls Blade Runner Ray McCoy.

Blade Runner erhielt seinerzeit ziemlich gute Kritikerwertungen und gilt bis heute als Cyberpunk-Meilenstein und stilgebend für viele Sci-Fi- und Cyberpunk-Titel, die heutzutage erscheinen.

Die Remaster-Spezialisten von Nightdive Studios haben es sich zur Aufgabe gemacht, dem Klassiker neues Leben einzuhauchen. Nach mehreren Verschiebungen und stets vagen Veröffentlichungsterminen, erschien das Remaster endlich am 23. Juni 2022 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Kann das von vielen Fans heiß erwartete Remaster von Blade Runner halten, was es verspricht? Das erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test.

Replikanten-Jagd mit dem besonderen Extra

Wir übernehmen die Rolle von Ray McCoy, einem Blade Runner, welcher genau wie sein Kollege Deckard (der Hauptcharakter des Films) die Aufgabe hat, Replikanten ausfindig zu machen und zu eliminieren. Replikanten sind künstlich geschaffene Menschen, die optisch im ersten Moment nicht von echten Menschen zu unterscheiden sind. Da den Replikanten der Zutritt zu den von Menschen bewohnten Städten verboten wurde, halten sich diese versteckt und versuchen so, unerkannt unter den Menschen zu leben.

»Das Besondere an Blade Runner ist der nicht-lineare Spielverlauf. Das bedeutet, dass der eingebaute Zufallsgenerator bei jedem Neustart des Spiels für leicht veränderte Bedingungen sorgt.«

Um diese Tarnung aufrechtzuerhalten, sind die Replikanten zu allem bereit und verteidigen diese notfalls auch mit purer Aggressivität und Gewalt, bis hin zu Mord. Um dies zu verhindern, hat die Regierung die sogenannte Blade-Runner-Einheit ins Leben gerufen. Besagte Einheit soll diese Replikanten ausfindig machen und potentielle Bedrohungen bereits im Vorfeld aus der Welt schaffen.

Das Besondere an Blade Runner ist der nicht-lineare Spielverlauf. Das bedeutet, dass der eingebaute Zufallsgenerator bei jedem Neustart des Spiels für leicht veränderte Bedingungen sorgt. Somit sind bis zu zwölf unterschiedliche Enden möglich. Auch welche Personen Replikanten sind und welche nicht, wird per Zufallsgenerator bei jedem Start angepasst.

Point-and-Click-Abenteuer der alten Schule

Im Kern ist Blade Runner ein Point-and-Click-Adventure der alten Schule. Mit der Maus beziehungsweise dem Stick des Controllers steuert man einen Cursor, mit welchem man dann steuern kann, in welche Richtung sich der Hauptcharakter bewegt, welche Gegenstände benutzt oder untersucht werden sollen. Auf Knopfdruck kann man außerdem in den Angriffsmodus schalten, in welchem man dann mit einem Fadenkreuz eine potenzielle Bedrohung anvisieren und auf diese feuern kann.

Neben den für dieses Genre üblichen Rätseln und kleineren Knobeleien liegt der Schwerpunkt ganz klar auf den unzähligen Dialogen und dem Vernehmen von Zeugen oder Verdächtigen. Auch Beweise müssen gesammelt und analysiert werden. Ein großer Bonus von Blade Runner sind die zahlreichen ikonischen Schauplätze, welche man bereits aus dem Film kennt. Eingefleischten Fans dürfte also wohl auf jeden Fall das Herz aufgehen.

Technisch nicht mehr das Gelbe vom Ei

Technisch ist Blade Runner heutzutage natürlich mehr als betagt. Wo die vorgerenderten Hintergründe noch einigermaßen ansehnlich und optisch passend wirken, kann man das von den Charaktermodellen leider nicht mehr behaupten. Denn diese wirken äußerst altbacken, kantig und unscharf. Hier hätte man bei der Remaster-Version wirklich noch etwas mehr Arbeit investieren müssen, um das Spiel für heutige Verhältnisse zumindest etwas ansehnlicher zu machen.

Auch soundtechnisch bleibt das Remaster von Blade Runner hinter den Erwartungen zurück. Die Soundeffekte und Stimmen wurden zwar leicht überarbeitet, machen aber immer noch einen veralteten und angestaubten Eindruck. Für ein Remaster mit solch einer langen Wartezeit definitiv zu wenig.