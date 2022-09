Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key bietet die Rückkehr von Bos Brunnen

Koei Tecmo legt heute bereits nach zum Alchemie-RPG Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key von Gust. Im dritten Abenteuer der Alchemistin Reisalin Stout gehört nämlich auch Bos Brunnen zu den spielbaren Charakteren, wie ein neuer Trailer enthüllt. Er ist Fans der Reihe bereits bekannt.

Ein letzter Sommer

Nach den Ereignissen von Ryza 2 steht nun ein letztes, sommerliches Abenteuer an. Als Ryza und ihre Freunde das friedliche Leben auf Kruken Island genießen, hören sie von merkwürdigen Inseln, die plötzlich aufgetaucht sind. Da diese negative Auswirkungen haben, ist eine Untersuchung angesagt.

Bei der Erkundung von vier Regionen mit offenen Gebieten findet ihr die namensgebenden Schlüssel. Jeder hat einen anderen Effekt, sie sind nützlich im Kampf, bei der Erkundung und der Synthese. Insgesamt elf Charaktere kommen in eure Gruppe, darunter auch bekannte Gesichter. Neben Reisalin Stout sind bisher Klaudia Valentz, Tao Mongarten und Lent Marslink bestätigt – und eben neu Bos Brunnen.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key erscheint am 24. Februar 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und Steam.

Bos Brunnen aus Atelier Ryza 3

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, Koei Tecmo, Gust