Voice of Cards: The Beasts of Burden ist jetzt erhältlich und zeigt sich mit Launchtrailer

Die Woche der Tokyo Game Show garantiert nicht gerade die größtmögliche Aufmerksamkeit, aber Square Enix hat sich für eine Veröffentlichung von Voice of Cards: The Beasts of Burden in eben dieser Woche entschieden.

Das neue Taro-Spiel ist jetzt für Nintendo Switch, PlayStation 4 und über PCs (Steam) erhältlich. Passend dazu gibt es noch einen neuen Launchtrailer zum kartenbasierten RPG.

Voice of Cards: The Beasts of Burden ist ein eigenständiges Spiel, dessen Geschichte vollständig durch Karten erzählt wird und damit auch SpielerInnen und Fans von Voice of Cards: The Isle Dragon Roars und Voice of Cards: The Forsaken Maiden ein spannendes Erlebnis bietet.

Die Erzählung spielt in einer Welt, in der seit einem Jahrtausend der Hass zwischen Monstern und Menschen wütet. Hier verliert ein Mädchen ihr Zuhause und schwört Rache an den Monstern. Sie verbündet sich mit einem geheimnisvollen Jungen und macht sich auf den Weg ins Ungewisse, um das Schicksal dieser zerrissenen Welt zu enträtseln.

Auch The Beasts of Burden wird von einem kreativen Verbund aus Entwicklern wie Yoko Taro, Keiichi Okabe und Charakter-Designer Kimihiko Fujisaka entwickelt. Die Digital Deluxe Edition enthält neben dem Spiel zahlreiche DLC-Gegenstände im Stil von NieR Re[in]carnation.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Voice of Cards: The Beasts of Burden, Square Enix, Alim