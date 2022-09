Ni no Kuni ist nun im Xbox Game Pass und der zweite Teil folgt im nächsten Jahr

Zur Tokyo Game Show 2022 legt auch Xbox einen stärkeren Fokus auf Japan. So ist ab sofort Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin Remastered Teil des Xbox Game Pass. Das Spiel ist damit erstmals für Xbox erhältlich. Schon im nächsten Jahr folgt zudem Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs im Abo-Programm von Microsoft.

Auch weitere Titel kommen in den Xbox Game Pass, wie man weiter auf der heutigen Xbox-Show verkündete. Ab sofort sind dies Assassin’s Creed Odyssey, Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition und Fuga: Melodies of Steel. Ab dem 20. September ist zudem Deathloop von Bethesda (ihr kennt die Geschichte) für Xbox Series im Game Pass. Später folgen zudem BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition und Guilty Gear -Strive-.

Überzeugt euch die Japan-Offensive von Xbox?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin Remastered, Bandai Namco, Level-5