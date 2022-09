PlayStation Stars: Das neue Treueprogramm stellt die „digitalen Sammlerstücke“ konkret vor

Sony hat neue Einblicke zum neuen Treueprogramm PlayStation Stars gegeben – das definitiv und auf gar keinen Fall irgendetwas mit NFTs gemeinsam hat. Es gibt einen ersten Blick darauf, welche „digitalen Sammlerstücke“ euch erwarten. Dieses Vokabular hatte bei der ersten Ankündigung im Juli für ein ungutes Gefühl bei Fans gesorgt.

Die digitalen Sammlerstücke stellen Dinge dar, an denen PlayStation-Fans Freude haben, darunter beliebte Geräte aus Sonys langer Geschichte in der Unterhaltungselektronikbranche. Zu diesen ersten Beispielen zählen eine Szene mit Punto, dem Gondoliere aus Ape Escape 2, PlayStation 3, PocketStation, Toro und Kuro, die einen Geburtstag feiern, Chord Machine und Polygon Man.

Diese digitalen Sammlerstücke seien speziell für PlayStation Stars kreiert worden und könnten auch ausschließlich über das Programm verdient werden. Wenn auch auf unterschiedliche Weise: Beispielsweise durch abgeschlossene Aktivitäten, Erfolge oder den Besitz von Produkten. Manche seien seltener als andere, so wie es bei den Produkten der Fall sei, auf denen sie basieren.

Die Sammlerstücke könnt ihr dann in einer virtuellen Vitrine in der PlayStation App ausstellen oder sie euren Freunden in eurem PSN-Profil präsentieren. Um Fans anzutreiben, wird es im Laufe der Zeit verschiedene Kampagnen geben.

Eine unserer ersten Kampagnen wird „Drück Spielen/1994“ sein, bei der Spieler ein spezielles Sammlerstück erhalten, wenn sie passend zu songbasierten Hinweisen die richtigen Spiele starten. Weitere Infos zu dieser Kampagne folgen in Kürze.

Mehr Details gibt es heute nicht. Offensichtlich wollte man zunächst mal den Wind aus den Sammlerstücke-Segeln nehmen. Das Treueprogramm soll aber auch den Erhalt von ausgewählten Produkten und PSN-Guthaben ermögliche, hieß es im Juli.

Der neue Trailer zum Programm:

