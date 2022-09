Star Ocean: The Divine Force zeigt den TGS-Trailer und erhält eine Demo

Nach dem Gameplay gibt es auf der Tokyo Game Show 2022 noch mehr zu Star Ocean: The Divine Force. Zunächst einmal gibt der umfangreiche TGS-Trailer vertiefte Einblicke in die Geschichte und den Konflikt. Auch Gameplay ist erneut ein Thema. Zudem stellt man den Theme-Song „Pandora“ von HYDE vor. Ebenfalls schön: Am 20. September erscheint eine Konsolen-Demo zum JRPG. In der Demo könnt ihr den Anfang von Raymonds Geschichte erleben.

Seit den frühesten Tagen des Sol-Sytems bemühte sich die Pangalaktische Föderation, der Galaxie Frieden und Beschaulichkeit zu bringen. Während sich der Einflussbereich der Föderation durch das Universum hindurch ausdehnte, dienten viele Helden unter ihrem Banner – sie wurden zu Rettern von Planeten in Not. Aber im Jahr 583 SD sollte sich alles ändern.

Schon vor einiger Zeit stellte uns Square Enix die Protagonisten aus Star Ocean: The Divine Force vor. Im Fokus standen dementsprechend Raymond Lawrence und Laeticia Aucérius. Das Spiel lässt euch zu Beginn einen dieser beiden Protagonisten wählen. Die Geschichte entwickelt sich dann aus der Perspektive des gewählten Protagonisten und auch eure Begleiter werden sich unterscheiden.

Star Ocean: The Divine Force wird am 27. Oktober 2022 hierzulande erscheinen. Bedient werden PlayStation, Xbox und Steam. Hierzulande erfolgt die Veröffentlichung digital und physisch, die Standardversion könnt ihr bei Amazon* bereits vorbestellen. Eine Limited Edition gibts nur in Japan.

TGS-Trailer

Theme-Song von HYDE

Bildmaterial: Star Ocean: The Divine Force, Square Enix, tri-Ace