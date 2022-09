Project Eve heißt jetzt Stellar Blade, aber sieht so schön und actionreich aus wie eh und je

Project Eve meldet sich nach fast einem Jahr wieder zurück – und heißt jetzt Stellar Blade. Das 2019 erstmals angekündigte Action-Spiel präsentiert heute einen neuen Story-Trailer, der euch einige Hintergründe gibt.

„Der Titel ist eine Kombination aus ‚Stellar‘, was im Lateinischen auf die Sterne verweist, und ‚Blade‘, da die Klinge über Eves Existenz bestimmt. Wohin euch die Spitze dieser Klinge führt, liegt ganz an euch“, erläutert Kim Hyung Tae, Director von Entwickler Shift Up, im PlayStation Blog.

Dort führt man euch auch textbasiert in die Story ein:

Eve und ihre Kameraden landen auf der Oberfläche, um die ausgestorbene Erde zurückzuerobern, und treffen dabei auf einen Überlebenden namens Adam. Anschließend wird Eve von Adam in die letzte überlebende Stadt, Xion, geführt, wo sie Orcal, den Ältesten der Stadt, trifft und viele Geschichten erzählt bekommt. Um ihre Mission zur Rettung der Erde zu erfüllen, baut Eve enge Beziehungen zu den wichtigsten Mitgliedern von Xion auf und trägt zum Wiederaufbau der Stadt bei. Auf ihrer Mission, die Erde vor den NA:tives zu retten, muss Eve gleichzeitig den Bürgern von Xion helfen. Ob ihr den Überlebenden helfen werdet oder nicht, hängt einzig von eurer Entscheidung als Spieler ab.

Inzwischen tritt Sony Interactive Entertainment als Publisher von Stellar Blade auf, das nur noch für PlayStation 5 veröffentlicht wird. Einen konkreteren Zeitrahmen als 2023 gibt es aber noch nicht.

Der neue Story-Trailer:

Bildmaterial: Project Eve, Shift Up