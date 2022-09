Judgment und Lost Judgment sind ab sofort für PCs erhältlich

Sega hat die beiden Spiele Judgment und Lost Judgment für PCs veröffentlicht. Ihr könnt bei Steam zugreifen. Offenbar sind die rechtlichen Probleme also mittlerweile geklärt. Zu Lost Judgment müsst ihr die Erweiterung „The Kaito Files“ separat kaufen. Oder ihr greift gleich zur ganzen Collection mit beiden Spielen und der Erweiterung.

Als ein Polizist den Mord an dem Lehrer aufdeckt, der seinen Sohn in den Suizid getrieben hat, kommen dunkle Geheimnisse einer Highschool in Yokohama ans Licht. Nichts in dem Fall ist, wie es scheint.