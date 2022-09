Name und Termin: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint im Mai 2023

Bei Nintendo Direct gewährte Nintendo heute einen neuen Blick auf die sehnlichst erwartete Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild. Der neue Trailer zeigt uns neue, ausführliche Gameplay-Szenen. Vor allem in die Vertikalität geht es dabei.

Auch nicht ganz unwichtig: Die „Fortsetzung“ hat nicht nur endlich einen konkreten Namen erhalten, sondern auch einen konkreten Veröffentlichungstermin. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch. Im Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild schwingt sich Link hoch in die Lüfte und erkundet auf seinem Abenteuer nun auch den Himmel über Hyrule.

Der Trailer:

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo