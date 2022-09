Ryu Ga Gotoku überrascht uns mit Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Das heutig RGG Summit 2022 war ergiebiger, als Fans hoffen durften. Neben der Ankündigung von Like a Dragon 8 und der Vorstellung von Like a Dragon: Ishin gab es auch noch ein völlig neues Spiel: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name!

Das Action-Adventure wird 2023 für PlayStation 5, Xbox Series, PCs sowie PS4 und Xbox One erscheinen und soll Licht ins Dunkle um die Ereignisse von Kazuma Kiryu zwischen Yakuza 6: The Song of Life und Yakuza: Like a Dragon führen. Inhaltlich wird es letztlich im neuen Like a Dragon 8 gipfeln.

Ob uns hier auch spielerisch ein „Ableger“ erwartet, muss sich erst noch zeigen. Der Ankündigungstrailer baut zwar viel Spannung auf und lässt viele Fragen offen, aber es gibt noch keine Gameplay-Einblicke.

Der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Ryu Ga Gotoku, Sega