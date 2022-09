It Takes Two, Sifu und Tunic erscheinen nachträglich für Nintendo Switch

Weitere beliebte Spiele erscheinen nachträglich für Nintendo Switch. Was einst ein Grund zur Freude für Fans des portablen Spielens war, lässt einige Steam-Deck-BesitzerInnen inzwischen müde lächeln.

Aber nicht jeder hat bekanntlich ein Steam Deck. Viele Switch-Fans dürften sich also über die Umsetzungen unter anderem von It Takes Two und Tunic freuen. Auch Sifu, auf PCs bislang nur im Epic Games Store erhältlich, erscheint für Nintendo Switch.

Der kleine Fuchs (Tunic) wird am 27. September zusammen mit den Versionen für PlayStation 4 und PlayStation 5 auch für Switch erscheinen. Den Ankündigungstrailer seht ihr unten, bisher ist nur eine digitale Veröffentlichung angekündigt.

Auch das Kung-Fu-Abenteuer Sifu hat mit dem 8. November für Nintendo Switch schon einen konkreten Termin. Mit der „Redemption Edition“ ist auch eine physische Veröffentlichung mit einigen Boni angekündigt.

Electronic Arts bringt das Koop-Abenteuer It Takes Two am 4. November auf Nintendo Switch. Die Portierung wird von Turn Me Up Games entwickelt. Gespielt werden kann zu zweit entweder mit den Joy-Cons oder einem zweiten Gamepad. Auch können zwei Konsolen für lokales Spiel verbunden werden. Es gibt eine neue deutsche Sprachausgabe.

Tunic für Nintendo Switch:

Sifu für Nintendo Switch:

It Takes Two für Nintendo Switch:

Bildmaterial: It Takes Two, Electronic Arts, Hazelight Studios