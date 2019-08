Das war… Kalenderwoche 34/2019

Heute blicken wir zurück auf die Gamescom 2019! Dies machen wir in einer übersichtlichen, alphabetischen Auflistung mit den für uns wichtigsten Neuigkeiten und Videos. Zum Schluss findet ihr schließlich noch unsere drei neuen Reviews und die ersten beiden Anspielberichte von der Gamescom. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die wichtigsten Neuigkeiten der Gamescom-Woche:

Zudem präsentierte Nintendo bei einer Indie-World-Ausstrahlung zahlreiche kommende Indie-Titel. Aufhorchen ließ auch Google mit ausgesprochen hohen Zielen für den kommenden Streaming-Dienst Stadia.

Neben der Gamescom-Berichterstattung hatten wir in den letzten Tagen auch drei neue Reviews für euch auf Lager. Um viele düstere Themen dreht sich dabei das neue Spiel von Tokyo RPG Factory, Oninaki (PS4, Switch) (zum Testbericht). Insbesondere das Kampfsystem reißt dabei mit, was ein guter Schritt ist für das noch junge Studio. Das Trading Card Game Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution! (Switch) (zum Testbericht) ist umfangreich und spaßig, die deutschen Texte sind jedoch extrem fehlerhaft. Ein Remaster eines alten FromSoftware-Titels haben wir uns zudem mit Metal Wolf Chaos XD (PS4, Xbox One, PC) (zum Testbericht) angeschaut, womit auch wir im Westen endlich mit dem US-Präsidenten in einen Mecha-Anzug steigen können.

Auf der Gamescom 2019 waren wir von JPGAMES ebenfalls vor Ort und haben uns das eine oder andere angeschaut. Die ersten beiden Anspielberichte haben wir zum Final Fantasy VII Remake (PS4) (zum Bericht) und Trials of Mana (PS4, Switch, PC) (zum Bericht) bereits veröffentlicht, weitere Berichte und Eindrücke folgen dann noch in den nächsten Tagen.