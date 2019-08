Super Monkey Ball: Banana Blitz HD: Das Titellied im Video vorgestellt

Bildmaterial: Super Monkey Ball: Banana Blitz HD, Sega

Sega stellt uns mit einem aktuellen Video das Titellied aus Super Monkey Ball: Banana Blitz HD vor. Dieses hört auf den Titel „Koiuru Banana Na“, gesungen von den Banana Fritters. Den englischen Refrain könnt ihr dank Untertiteln dabei gleich bananenmäßig mitsingen.

Das Original erschient 2006 auf Nintendo Wii. Die HD-Fassung bietet einige neue Features, darunter einen neuen Minigame-Modus namens „Decathlon“, in dem Spieler an zehn Minispielen am Stück teilnehmen müssen. Online-Leaderboards warten auf den weltweiten Vergleich zwischen den Fans.

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD erneuert diesen Klassiker mit aktualisierter Grafik (480p > 1080p bei 60fps) und optimierter Steuerung für jede Plattform. Die Bewegungssteuerung des ursprünglichen Monkey Ball: Banana Blitz wurde zugunsten der verschärften analogen Steuerung entfernt, sodass es ein Kinderspiel ist, in die 100 Levels des Spiels zu springen und loszulegen.

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD erscheint im Handel. Ihr könnt es euch bereits vorbestellen*. Der Plattformer erscheint am 29. Oktober 2019 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One, eine Steam-Version folgt im Winter.

Der Theme-Song aus Super Monkey Ball: Banana Blitz HD

via Gematsu