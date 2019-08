Neuer Gameplay-Trailer zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Bildmaterial: One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Bandai Namco,

Als das Videospiel zur beliebten One-Punch-Man-Serie angekündigt wurde, waren Fans ein wenig skeptisch. Immerhin besiegt der namensgebende Saitama jeden Feind mit nur einem Schlag. Wie soll da ein Beat’em’Up funktionieren?

In einem neuen Trailer zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows gibt es nun eine Antwort auf diese Frage. Ihr schlüpft in den Story-Kämpfen in die Rolle von diversen Helden aus der Serie, die gegen starke und brutale Monster kämpfen.

Der Held ist auf dem Weg!

Eine Anzeige auf dem Bildschirm verrät euch, dass Saitama auf dem Weg ist, euch zu helfen. Die Zeit bis zur Ankunft des Helden kann allerdings verkürzt werden. Mit Kombos und perfekten Blocks könnt ihr die Wartezeit auf das Erscheinen des Helden verkürzen. Ist der Held mit der gut polierten Glatze da, reicht ein Schlag aus, um den Sieg zu erringen.

Zusätzlich werden in diesem Trailer drei neue Charaktere angekündigt. Ihr könnt in diesem Spiel auch in die Rollen von Terrible Tornado, Silverfang und Atomic Samurai schlüpfen.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows erscheint „bald“ für PlayStation 4, Xbox One und PC. Einen genaueren Zeitraum gibt Bandai Namco nicht an.

via YouTube