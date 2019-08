Monster Hunter World: Iceborne kollaboriert mit Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Bildmaterial: Monster Hunter World: Iceborne, Capcom

Monster Hunter: World und Horizon Zero Dawn haben etwas gemeinsam, nämlich eine Erweiterung mit frostigem Grundthema. Nach der Kollaboration der beiden Grundspiele ist es also nur passend, hier noch einmal nachzulegen! Das dachte sich auch Capcom und kündigte für Iceborne einen weiteren PS4-exklusiven Auftritt von Aloy aus Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds an.

Warm anziehen, hier kommt Barioth

Nicht nur wegen der Kälte in Monster Hunter World: Iceborne müssen sich die Jäger in der Neuen Welt warm anziehen, auch Barioth wird eine gute Kampftaktik nötig machen. Dieser schneeweiße Flugwyvern mit den charakteristischen Fangzähnen lebt in der gefrorenen Tundra. Auch hier zeigt uns Capcom ein kurzes Video.

Monster Hunter World: Iceborne erscheint am 6. September 2019 für PS4 und Xbox One. Eine Version für PCs folgt im Januar 2020. Um Iceborne spielen zu können, wird das Hauptspiel Monster Hunter: World benötigt. Die Steelbook-Edition könnt ihr euch derzeit übrigens wieder bei Amazon sichern*.

Kollaboration

Barioth

via Gematsu (1), (2)