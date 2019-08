Sword Art Online: Alicization – Medina Orthinanos, neue Screenshots und viel Gameplay

Bildmaterial: Sword Art Online: Alicization Lycoris , Bandai Namco / Aquria

Nach der Ankündigung von Sword Art Online: Alicization im März folgte das erste Gameplay-Material im August. Im Rahmen des Sword Art Online Beaters Meeting 2019 hat Bandai Namco nun weitere Informationen, Screenshots und Gameplay-Videos zum neusten Teil der Serie veröffentlicht. Auch ein neuer (Charakter-)Trailer wurde gezeigt.

In Sword Art Online: Alicization Lycoris findet sich Kirito in einer geheimnisvollen, aber bekannten virtuellen Welt, „Underworld“ wieder. Hier verhalten sich die künstlichen Intelligenzen wie Menschen. Ihr übernehmt die Kontrolle über Kirito und erlebt die intensiven Kämpfe und herzzerreißenden Szenen aus der Animeserie. Dabei trefft ihr auf beliebte Charaktere aus dem Handlungsstrang, zu denen Eugeo, Alice, Administrator und weitere Figuren gehören.

Neue Charaktere und Survival-Route

Medina Orthinanos (gesprochen von Miho Okasaki) ist ein neu vorgestellter Charakter. Als Tochter des Orthinanos Familienoberhaupts neunter Generation begibt sie sich auf eine Reise um die Ehre ihrer Familie wieder herzustellen und stärker zu werden. Medina ist normalerweise eine recht ruhige Persönlichkeit. Jedoch zeigt sie sich im Kampf eher angriffslustig.

Für einen bestimmten Charakter wird es des Weiteren eine Survival-Route geben. Die verschiedenen Storylines sollen auf verschiedenen Ausgangspunkten der Geschichte basieren.

PS4-Version auf Tokyo Games Show spielbar, Manga-Adaption in Planung

Bandai Namco bestätigte außerdem, dass die PS4-Version von Sword Art Online: Alicization auf der Tokyo Games Show, welche vom 12. – 15. September in Chiba stattfindet, spielbar sein wird. Außerdem ist für den 14. September eine Bühnenshow geplant.

Des Weiteren ist eine Manga-Adaption des Titels geplant. Der Manga soll von Tomo Hirokawa verfasst werden. Hirokawa war bereits für die Umsetzung von Sword Art Online: Hollow Realization verantwortlich.

Kostümdesign-Wettbewerb ermöglicht eigens entworfenes Outfit im Spiel

Für kreative Fans der Serie gibt es einen Kostümdesign-Wettbewerb. Vom 19. August bis zum 6. September können selbst kreierte Outfits auf der offiziellen Seite des Contests eingereicht werden.

Die Einsendungen aus den vier verschiedenen Regionen Japan, Asien (außer Japan), Nordamerika und Europa werden von dem Sword-Art-Online-Entwicklerteam bewertet. Anschließend wird das Team aus jeder Region die drei besten Designs auswählen. Diese werden dann zur Tokyo Games Show verkündet und anschließend eine Voting-Seite eröffnet, auf welcher Fans für das beste Kostüm aus ihrer entsprechenden Region wählen können.

Das Voting wird vom 14. bis 27. September stattfinden. Insgesamt wird es vier Gewinner geben, für jede Region hat jeweils ein Kostüm die Chance seinen Weg in das Spiel zu finden.

Der Preis des Wettbewerbs besteht aus dem Einfügen der Sieger-Einreichungen in das Spiel so wie der Nennung der Designer in den Credits. Die Gewinner werden außerdem das Spiel für die Plattform ihrer Wahl erhalten. Das beinhaltet auch den kostenfreien Download der Kostüme.

Die Kostüme werden in allen Regionen als Vorbesteller-Boni verwendet.

Neuer Trailer und Videos zum Gameplay

Zusätzlich zu allerlei frischen Screenshots veröffentlichte Bandai Namco auch eine Reihe an Gameplay-Videos sowie einen neuen Trailer. Die Videos, welche schon am Wochenende geteilt wurden, sind nun auch in 1080p und 60fps verfügbar.

Sword Art Online: Alicization Lycoris wurde für PlayStation 4, PC und Xbox One angekündigt. Ein genaues Releasdatum wurde noch nicht genannt.

via Gematsu