The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III erhält einen neuen Trailer

Zur Gamescom 2019 gibt es durch NIS America einen neuen Story-Trailer zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III. Dieser geht auf die Beziehungen von Rean Schwarzer mit seinen Kameraden ein. Wir erhalten dabei auch viele Eindrücke von der englischen Sprachausgabe.

Fast 1,5 Jahre sind seit dem Erebonianischen Bürgerkrieg vergangen und vieles hat sich seitdem verändert. Die Schatten der Vergangenheit, sich stetig verändernde Staaten, die interne Politik des Empire und das abenteuerliche Leben von Rean Schwarzer ebnen den Weg in ein neues Kapitel dieser Welt. Als gerade frisch gebackener Absolvent von der Thor-Militär-Akademie ist Rean, der Held der ersten beiden Teile, vom Schüler zum Ausbilder in einer neu gegründeten Zweigstelle der Akademie aufgestiegen. Die Zweigstelle drängt sich schnell auf die nationale Bühne. Hier übernimmt er die Führung über die neue Class VII und muss eine neue Generation Helden in eine ungewisse Zukunft führen. Noch ist alles ruhig, doch die ruchlose Ouroboros-Organisation beginnt im Hintergrund mit einer Verschwörung, die den ganzen Kontinent in einen Krieg stürzen könnte.

Die Day One Edition von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III für PS4, die zusätzlich ein Wendecover, ein Artbook und eine Soundtrack-CD enthält, könnt ihr euch schon bei Amazon vorbestellen*. Nach einer Verschiebung soll es nun am 22. Oktober so weit sein.

Trails of Cold Steel III – The Bonds Between Us

