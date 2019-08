Zelda: Link’s Awakening – neues Gameplay von der Gamescom

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Nintendo

Bei den Bühnenpräsentationen von Nintendo bei der Gamescom spielt natürlich Zelda: Link’s Awakening in diesem Jahr eine große Rolle. In extra einem Monat erscheint das vollständige Remake für Nintendo Switch und unten könnt ihr euch einen Mitschnitt von etwa einer halben Stunde ansehen, der euch jede Menge Gameplay aus dem Spiel zeigt.

Die Nintendo-Mitarbeiter machen sich unter anderem auf die Suche nach einem Schlüssel, der den Weg in einen der Dungeons des Spiels ebnet. Und müssen dabei auch einen Miniboss aus dem Weg räumen.

Link erleidet Schiffbruch

The Legend of Zelda: Link’s Awakening ist erstmals vor 26 Jahren für Game Boy erschienen. In diesem Abenteuer gerät Link auf einer Seereise in ein Unwetter, erleidet Schiffbruch und wird am Strand der Insel Cocolint angespült. Um nach Hause zurückzukehren, muss er die dortigen Dungeons meistern und furchteinflößende Monster besiegen.

Die Neuauflage The Legend of Zelda: Link's Awakening erscheint am 20. September 2019 exklusiv für Nintendo Switch.