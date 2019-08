Der Launchtrailer zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution!

Bildmaterial: Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, Konami

Seit wenigen Tagen ist das Trading Card Game Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution! für Nintendo Switch erhältlich. Mit einem aktuellen Launchtrailer werden wir nochmals auf diesen Umstand aufmerksam gemacht.

Baue dein Deck aus über 9.000 Karten auf und tritt gegen die bekanntesten Duellanten des Yu-Gi-Oh!-Universums an. Erlebe die Geschichten von der ersten Yu-Gi-Oh!-Zeichentrickserie bis zu Yu-Gi-Oh! ARC-V noch einmal und fordere die neueste Duellantengeneration aus der virtuellen Welt von Yu-Gi-Oh! VRAINS heraus!

Wie uns das Spiel gefallen hat, könnt ihr in unserem Review zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution! nachlesen.