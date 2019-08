Big Mama wartet: Gameplay-Trailer zu One Piece Pirate Warriors 4

Bildmaterial: One Piece Pirate Warriors 4, Bandai Namco

Im vergangenen Monat kündigte Bandai Namco einen neuen Ableger der One-Piece-Pirate-Warriors-Reihe an. In One Piece Pirate Warriors 4 könnt ihr erneut in die Rollen eurer liebsten Charaktere aus der Manga-Reihe schlüpfen. Dabei wird euch die Geschichte der Serie nacherzählt und ihr könnt wichtige Kämpfe nachspielen.

In einem ersten Gameplay-Trailer zeigt uns Bandai Namco nun, dass uns unter anderem der Kampf gegen Big Mama im Spiel erwartet. Als spielbare Charaktere könnt ihr unter anderem Ruffy, Sanji, Jinbei oder Reiju im Trailer erblicken.

Neu in diesem Ableger sind zerstörbare Gebäude, sowie nahtlose Übergänge zwischen Luft- und Bodenkombos. Ebenfalls werden Charaktere, die in älteren Titel der Reihe vorgekommen sind, ein überarbeitetes Move-Set spendiert bekommen.

One Piece Pirate Warriors 4 wird im kommenden Jahr für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.

via YouTube