Neuer Trailer zu Disaster Report 4 Plus: Summer Memories veröffentlicht

Nachdem wir uns leider noch bis Anfang 2020 gedulden müssen, bis Disaster Report 4 Plus: Summer Memories nach Europa kommt, gibt es wenigstens frisches Material zu bestaunen: Publisher NIS America hat einen neuen Trailer mit dem Titel „Those Who Remain“ veröffentlicht.

Wenn es dann soweit ist, erscheint das Survival-Spiel für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs. Es beinhaltet eine japanische Sprachausgabe mit englischen Untertiteln und unterstützt PlayStation VR.

Ein Erdbeben erschüttert die Stadt

Die Geschichte ist in einem unbekannten Jahr des 21. Jahrhunderts im Juli angesiedelt. Die Hauptfigur war gerade auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch, als ein Erdbeben die Stadt erschüttert.

Es ist nun die Aufgabe des Spielers den Trümmern zu entfliehen, während er gleichzeitig mit anderen Charakteren kooperiert oder sogar in Konflikte gerät.

Disaster Report 4 Plus: Summer Memories ist in Japan seit Ende 2018 für PlayStation 4 erhältlich, die Version für Nintendo Switch folgt dort am 26. September 2019.

