Spielt 2D-Wettkämpfe von 1964 in Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen Tokyo 2020

Sega hat nun ein Veröffentlichungsdatum für Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 angekündigt: In Nordamerika soll der Titel am 5. November für Nintendo Switch erscheinen, während wir uns in Europa bis zum 8. November gedulden müssen.

Zusätzlich dazu hat Sega je die „Olympic Games Tokyo 2020 Events“ und die „Olympic Games Tokyo 1964 Events“ angekündigt, von denen die ersteren Spiele in 3D beinhalten, während die letzteren in 2D spielbar sein werden. Wir durften ein paar der neuen Disziplinen anspielen, was ihr euch hier durchlesen könnt.

Liste der 1964er-Spiele in Tokyo

100m

10m Platform

400m Hurdles

Judo

Kayak

Long Jump

Marathon

Shooting

Vault

Volleyball

Für die 2D-Spiele hat Nintendo auch bereits einen kleinen Trailer veröffentlicht, in dem ihr sehen könnt, was euch bei diesen erwartet.

Liste der 2020er-Spiele in Tokyo

100m

110m Hurdles

4 x 100m Relay

Archery

Badminton

Boxing

Canoe

Discus Throw

Dream Karate

Dream Racing

Dream Shooting

Equestrian

Fencing

Football

Gymnastics

Javelin Throw

Karate

Rugby Sevens

Skateboarding

Sport Climbing

Surfing

Swimming

Table Tennis

Triple Jump

Unten könnt ihr euch die Präsentation von Nintendo auf der Gamescom 2019 anschauen. Dort werden einige der Spiele angespielt.

