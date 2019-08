The Yakuza Remastered Collection angekündigt – Yakuza 3 ab sofort verfügbar

Bildmaterial: Yakuza 3, Sega

Ein bisschen mehr Vorlauf und eine Veröffentlichung außerhalb der Gamescom hätte der Serie sicher nicht Unrecht getan, aber sei’s drum. Fans der Yakuza-Serie haben darauf lange gewartet. Ab sofort ist Yakuza 3 hierzulande für PlayStation 4 digital erhältlich. Cheers!

Das Remaster erscheint als Teil der The Yakuza Remastered Collection, der außerdem Yakuaz 4 und Yakuza 5 für PlayStation 4 angehören. Yakuza 4 folgt am 29. Oktober 2019 und Yakuza 5 schließlich am 11. Februar 2020. Dann wird die gesamte Saga um Kazuma Kiryu, angefangen von Yakuaz 0 bis hin zu Yakuza 6, auf PS4 spielbar sein.

Physische Edition zum Abschluss

Noch mehr gute Nachrichten gefällig? Am 11. Februar 2020, wenn also der letzte Teil der Reihe auf PS4 verewigt wird, plant Sega die Veröffentlichung der The Yakuza Remastered Collection: Day One Edition – physisch.

Die Edition ist limitiert und enthält Yakuza 3, Yakuza 4 und Yakuza 5 auf zwei Datenträgern in einer roten Sammlerbox, die mit Kiryus Drachentattoo verziert ist. Yakuza 5 wird im Westen das erste Mal in einem physischen Format verfügbar sein. Die Sammlung enthält daher auch eine „echte Yakuza 5 PS3-Box“.

Bei den Spielen handelt es sich zudem nicht nur um einfache Portierungen:

Die The Yakuza Remastered Collection ist weit entfernt von einem typischen Konsolenport. Zusätzlich zu Grafik- und Leistungsverbesserungen (720p> 1080p bei 30> 60fps) haben alle drei Spiele einen strengen Lokalisierungsprozess durchlaufen. Die englischen Skripte für jedes Spiel wurden überprüft, überarbeitet sowie in einigen Fällen sogar neu geschrieben. Inhalte, die zuvor aus den westlichen Veröffentlichungen von Yakuza 3, 4 und 5 fehlten wurden, wurden wieder in die Yakuza Remastered Collection integriert. In Yakuza 3 sind erstmals die Minispiele Mahjong, Shogi, Massage Parlor und das allseits beliebte Kabarett sowie eine Sammlung von Nebenquests aus dem Original-Release verfügbar! Außerdem wurden für jede Veröffentlichung in der Sammlung einige Änderungen bezüglich der Nutzerfreundlichkeit vorgenommen, darunter ein Substory-Tracker auf der Karte und die Möglichkeit, während des Karaoke-Minispiels zwischen englischen und japanischen Texten umzuschalten.

