Neuer Gameplay-Trailer zu The Alliance Alive HD Remastered veröffentlicht

Bildmaterial: The Alliance Alive HD Remastered, FuRyu, NIS America / Cattle Call

NIS America hat einen neuen Gameplay-Trailer zu The Alliance Alive HD Remastered veröffentlicht, der das Kampfsystem in den Vordergrund rückt. Zuletzt haben wir Charaktere und Welt kennengelernt. Das neue Video mit dem Titel „Ignite, Unite & Fight!“ zeigt vor allem drei der wichtigsten Features im Kampf.

Mit „Awakening“ lernt ihr zufällige Fähigkeiten. Die Chancen stehen besser, wenn ihr gegen starke Gegner kämpft. „Ignition“ ist ein Zustand, den der Charakter durch Heilen oder Schadennehmen erreicht. Er kann dann mit seiner Waffe zum „Final Strike“ ansetzen.

Eine finstere Macht sucht das Land heim

Bei The Alliance Alive HD geht es um eine finstere Macht, genannt „The Dark Current“, welche teuflische Dämonen heraufbeschworen hat. Diese Dämonen suchten das Land heim und haben es in verschiedene Regionen aufgeteilt. So raffen sich einige Überlebende aus den verschiedensten Teilen dieser Welt zusammen, um gemeinsam gegen das Böse vorzugehen, ihre Heimat zu retten und ihr Volk von der Tyrannei der Dämonenherrscher zu befreien.

The Alliance Alive HD Remastered soll am 11. Oktober 2019 in Europa für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs erscheinen. In Nordamerika erscheint das Spiel bereits am 8. Oktober 2019 und in Japan am 10. Oktober 2019. Bei Amazon könnt ihr euch die Awakening Edition des Spiels* sichern, die neben dem Game auch neun „Night Ravens“-Mini-Aufsteller bietet.

via PR