Deemo Reborn erscheint am 21. November für PlayStation 4

Sony Japans Publishing-Label Unties und Entwickler Rayark haben gemeinsam die Veröffentlichung von Deemo Reborn am 21. November 2019 für PlayStation 4 und PlayStation VR angekündigt. Es handelt sich um ein erweitertes Remake von Deemo, das für Nintendo Switch, PS Vita, iOS und Android weltweit mehr als 22 Millionen Mal heruntergeladen wurde.

In Japan erscheint die neue PS4-Fassung physisch, für den Westen ist dies nicht angekündigt. Deemo Reborn erweckt die 2D-Umgebungen des Originals in 3D zum Leben. Es gibt neue Songs und deutsche Texte.

Deemo ist eine geheimnisvolle Kreatur, die ihr Leben in einer Burg führt. Eines Tages fällt ein kleines Mädchen vom Himmel. Das Mädchen selbst hat keine Ahnung, wer sie ist und woher sie kommt. Als Deemo versucht, dem Mädchen bei seiner Rückkehr zu helfen, entdecken die beiden einen seltsamen Baum. An dem Baum ist ein Klavier befestigt und mit jeder gespielten Note wächst er in die Höhe.

Wenn der Baum weiterwächst, wird er irgendwann ein Fenster erreichen, das sich an der Decke befindet. Dann könnte Deemo das Mädchen nach Hause bringen. Doch wie wird das Ergebnis aussehen?

Der neue Trailer zu Deemo Reborn

TV Mode Gameplay

VR Mode Gameplay

