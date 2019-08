Sonntagsfrage: Wie lautet eurer Fazit zur Gamescom 2019?

Seit gestern Abend ist die Gamescom 2019 offiziell vorbei. 373.000 Spielerinnen und Spielern strömten durch die Messehallen, stellten sich in Warteschlangen an oder genossen die Gesellschaft von Freunden. Doch man musste nicht vor Ort sein, um die Gamescom und ihre Spiele zu erleben. Nintendo zum Beispiel veranstaltete tägliche Stream, in denen sie ihr Line-Up sowie diverse Events präsentierten.

Des Weiteren gab es natürlich auch Influencer, Youtuber und andere Streamer, die live von Messe berichteten. In diesem Jahr neu war ebenfalls die “Opening Night Live“. Geoff Keighley präsentierte in dieser zweistündigen Show einige Weltpremieren sowie Trailer, sprach mit Entwicklern auf der Bühne und beendete diese mit einem großen Auftritt von Hideo Kojima, der weiteres Gameplay zu Death Stranding zeigte.

Egal ob ihr nun live vor Ort wart oder gemütlich auf der Couch die unterschiedlichen Streams sowie News verfolgtet. Als Spielerin oder Spieler bekamt ihr sicherlich etwas von der Messe mit. Daher fragen wir euch in der heutigen Sonntagsfrage nach eurem Fazit zur Gamescom 2019. Seid ihr zufrieden mit der Messe, wenn ihr vor Ort wart? Was war eurer schönstes Erlebnis, eurer Highlight oder hat euch gar nicht gefallen? Fandet ihr, dass die “Opening Night Live“ ein guter Auftakt für die Messe war?

Dieses Mal handelt es sich um eine offene Umfrage und es gibt keine vorgefertigten Antwortmöglichkeiten. Deshalb teilt eure Meinung/Erfahrung gerne in den Kommentaren!

