The Coma 2: Vicious Sisters erscheint für Konsolen und PCs

Bildmaterial: The Coma 2: Vicious Sisters, Devespresso Games / Digerati

Das im Oktober 2018 angekündigte The Coma 2 hat mit Vicious Sisters nun seinen offiziellen Titel erhalten. The Coma 2: Vicious Sisters soll für die aktuellen Konsolen so wie Windows und MAC erscheinen. Außerdem sollen Englisch, Koreanisch, Japanisch, vereinfachtes als auch traditionelles Chinesisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und russische so wie ukrainische Untertitel unterstützt werden. Ein Veröffentlichungstermin wurde von Entwickler Devespresso Games und Publisher Digerati bisher jedoch noch nicht bekanntgegeben.

In ständiger Angst vor einem psychotischen Killer

In dem koreanischen Survival-Horror-Adventure werdet ihr in die Rolle der jungen Mina Park schlüpfen. Um zu überleben müsst ihr euch mit Mina durch ihre verlassene Schule und den umliegenden Sehwa-Distrikt wagen. Es gilt, die Geheimnisse des Schattenreichs aufzudecken ohne dabei einem psychotischen Killer in die Hände zu fallen.

Das Gameplay wird unter anderem Crafting-Elemente und Puzzles beinhalten. Einige gefährliche Situationen können dauerhaften Schaden an Mina ausrichten.

The Coma 2 ist ein Nachfolger des im Oktober 2015 für PCs erschienenen The Coma: Cutting Class. Da das Spiel gute Kritiken erhiehlt, verpasste Head-Up Games dem Titel 2018 ein Remaster mit dem Namen The Coma: Recut für PlayStation 4 und Switch.

Den ersten Teaser-Trailer so wie den kürzlich veröffentlichten internationalen Trailer zu The Coma 2: Vicious Sisters seht ihr hier!

via Gematsu