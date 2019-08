Project Sakura Wars: Neue Charaktere vorgestellt – weitere News zur Tokyo Games Show

Bildmaterial: Project Sakura Wars, Sega

Sega veröffentlichte gestern neue Informationen zu Project Sakura Wars. Erst kürzlich wurden Informationen zum Releasedatum, der Limited Edition so wie neuen Charakteren bekanntgegeben. Das offizielle Boxart, ein Maskottchen, noch mehr Charaktere, als auch Pläne für die Tokyo Games Show wurden nun ebenfalls gezeigt.

Das neue London Combat Revues bringt mehr Charaktere ins Spiel

Das Combat Revue ist, wie es der Name schon andeutet, in London stationiert und dient dem Schutz der Stadt. Obwohl die Gruppe unter dem Konzept eines Combat Revues gegründet wurde, gleicht die Rolle des Vorsitzenden eher der eines Kommandanten anstatt eines Kapitäns.

Die Mitglieder, eher eine Art Kampfgruppe, ziehen als “London Combat Revue: Knights of the Round Table” in den Kampf und werden dabei von ihrem Kommandanten Arthur angeführt.

Die Rüstung vom Mech des London Combat Revue, Bridven, ist in einem westlichen Design gehalten. Das Äußerliche soll die Vornehmheit eines Ritters mimen. Das Schwert ist hier die Standardwaffe jeder Einheit im Kampf.

Das Great Imperial Hotel wurde als eine weitere Location enthüllt. Das Hotel dient, seit der Great Combat Revue Weltkrieg begann, als Basis für das in London stationierte Team.

Arthur (gesprochen von Nobunaga Shimazaki)

Der 18-Jährige Kommandant des London Combat Revue ist ein Ritter Großbritanniens und wurde in eine noble Familie von Rittern geboren. Sowohl der Spitzname „Arthur“, als auch das legendäre Schwert Excalibur, wurden seit Generationen in der Familie weiter gegeben. Arthur ehrt den Codex des Rittertums und verhält sich stets fair. Während er für seine ernsthaftes aber stets zuvorkommendes Verhalten vor allem bei den Damen recht beliebt ist, verhält er sich im Kampf vielmehr anmaßend und aggressiv.

Lancelot (gesprochen von Manami Numakura)

Die 17-Jährige Lancelot ist mit ihrem furchtlosen und kampflustigen Charakter die Kommandantin vom Shock Corps des London Combat Revue. Passend zu ihrem stets dunklen Kampf-Outfit bezeichnet sie sich selbst auch als „Dark Knight“.

Lancelot kämpft mit zwei Schwertern und ist eine aufgeweckte Person voller Energie. Allerdings gilt für sie das ‚erst denken, dann handeln‘ eher weniger.

Der dazugehörige Manga kommt

Die passende Manga-Serie zum neusten Projekt lässt nun auch nicht mehr lange auf sich warten. Am 12. September erscheint der erste Teil in der dann aktuellen Ausgabe des Young Jump Magazins. Yuriko Noguchi ist dabei die federführende Mangaka. Aus ihrer Hand stammen unter anderem auch Gunjyo Sword und Ponshu-Bu!.

Viele Goodies und jeden Tag neue Details

Der Sakura Wars Imperial Propaganda Department Report wird zur Tokyo Games Show neue Details zu Project Sakura Wars bekanntgeben. Der Report wird an jedem Tag der TGS, welche vom 12. – 15. September stattfindet, unterschiedlich sein und neue Informationen bieten. Des Weiteren wird Project Sakura Wars am Sega- und Atlus-Stand auch anspielbar sein.

Personen, welche das Spiel vor Ort ausprobieren, werden eine Fotokarte mit einem zufälligen der insgesamt sechs Charaktere erhalten. Rund um den Stand herum wird außerdem eine Karte mit dem Titelmotiv verteilt werden. Das angekündigte Angebot an Merchandise sollte außerdem das Herz vieler Fans höher schlagen lassen. Demnach soll es unter anderem T-Shirts und Hoodies, Wallscrolls sowie Poster und Tassen als auch Schlüsselanhänger und vieles mehr geben. Einige der Goodies:

Project Sakura Wars soll am 12. Dezember für PlayStation 4 in Japan erscheinen. Die Veröffentlichung in Europa und Nordamerika ist für den Frühling 2020 vorgesehen. Das gestrige Videos zeigt, neben im Artikel beschriebenen Inhalten, auch neues Gameplay sowie den Trailer zu Arthur und Lancelot.

