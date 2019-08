Neuer Trailer zu Shenmue III

Bildmaterial: Shenmue III, Deep Silver / Ys NET

Deep Silver und Ys Net nutzen die Gamescom 2019 natürlich ebenfalls zur Veröffentlichung eines neuen Trailers zu Shenmue III. Der “A Day in Shenmue”-Trailer möchte einen kurzen Einblick in die Welt von Shenmue III und das Kampfsystem geben.

Schlüpft erneut in die Rolle von Ryo Hazuki

In Shenmue III dürft ihr wiederum in die Rolle von Ryo Hazuki schlüpfen, welcher den Mord an seinem Vater aufzuklären versucht. Dabei müsst ihr die offene Welt erkunden, nach Hinweisen suchen, Gegenstände untersuchen und mit NPCs sprechen, um an weitere Informationen zu gelangen. So werdet ihr näher an das Geheimnis und Ryos Bestimmung kommen.

Übrigens: Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein besonderes Schmankerl für Shenmue-Fans in Köln. Yu Suzuki gibt sich wieder die Ehre und steht für drei exklusive Autogrammstunden zur Verfügung. Am Stand von Shenmue-Publisher Deep Silver könnt ihr Suzuki in Halle 9, B0-10 zu diesen Zeiten antreffen.

Am 19. November soll Shenmue III für PlayStation 4* und für PCs erscheinen. Die PC-Version wird exklusiv im Epic Games Store erscheinen und wird dort ebenfalls schon mit einer Produktseite beworben*.

Der neue Gamescom-Trailer zu Shenmue III

via PR