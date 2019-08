Mortal Kombat 11: DC-Schurke Joker und Terminator T-800 als Gastcharaktere enthüllt

Bildmaterial: Mortal Kombat 11, Warner Bros. / NetherRealm Studios

Warner Bros. Interactive Entertainment und NetherRealm Studios haben einen neuen Trailer zu Mortal Kombat 11 veröffentlicht. Das ist natürlich schon lange erhältlich. Es muss also wohl um Post-Launch-Inhalte gehen. Nach dem Nightwolf steht nun die Veröffentlichung der letzten zwei Gastcharaktere des Kombat Packs an.

Es handelt sich um Terminator T-800 aus Terminator: Dark Fatevon Skydance und Paramount Pictures sowie nicht weniger als den DC-Superschurken Joker. Der neue Trailer bietet einen ersten Blick auf die beiden.

Der Terminator T-800 aus „Terminator: Dark Fate“ ist ein Cyborg-Auftragskiller, der aus einer apokalyptischen Zukunft zurück in die Vergangenheit geschickt wurde. Er ist beinahe unzerstörbar und verfügt über überlegene Technologie, Kampffertigkeiten und künstliche Intelligenz, was ihn zur ultimativen Killermaschine macht. Schauspieler Arnold Schwarzenegger leiht dem Terminator T-800 in Mortal Kombat 11 sein Aussehen.

DCs Joker ist einer der größten Superschurken aller Zeiten und eine beliebte Kulturikone. Der Joker ist skrupellos, unglaublich gefährlich und ergötzt sich daran, Chaos zu erschaffen. Er hat einen tödlichen und unvorhersehbaren Kampfstil in Mortal Kombat 11.